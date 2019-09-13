Прокуратура Бобруйска потребовала устранить нарушения правил содержания собак

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска потребовала устранить нарушения законодательства о содержании собак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Основаниями для проверки стали участившиеся случаи обращения жителей города за медпомощью после нападения животных. Проанализировав сведения, прокуратура установила, что в 2018 году в Бобруйскую больницу скорой медпомощи с травмами от укусов, причиненных безнадзорными собаками, обратились 26 человек, из них восемь несовершеннолетних. В 2019-м - 15 человек, из них три ребенка. Резонансный случай произошел в мае, когда в больницу доставили сразу девять человек, на которых на ул.Ванцетти напала безнадзорная собака опасной породы. Тогда сильно пострадал мальчик 2014 года рождения.

С учетом этой ситуации прокуратура Бобруйска проверила в мае-июне исполнение в городе соответствующего законодательства. Выяснилось, что работа жилищно-коммунальных служб Бобруйска и УВД Бобруйского горисполкома по контролю за соблюдением гражданами правил содержания собак организована ненадлежащим образом. В июне в ЖЭУ Бобруйского унитарного коммунального дочернего предприятия жилфонда Ленинского и Первомайского районов города в квартирах зарегистрирована 1401 собака, в частном секторе - 3067. Прокуратура проанализировала порядок уплаты гражданами сумм налога за владение собаками - часть владельцев животных (454) в первом квартале 2019 года не вносила такие платежи в бюджет города.

Статистика и обстоятельства обращений граждан за медпомощью также указали на ненадлежащую организацию отлова безнадзорных собак.

По полученным данным, с 2018 года в городе при нападении бродячих собак серьезно пострадали 172 человека, из них 54 ребенка. Сделан вывод о том, что коммунальные службы Бобруйска и УВД Бобруйского горисполкома не наладили контроль за выполнением соответствующих правил на территории города и, как следствие, не обеспечили безопасность людей.

Стоимость одного дня лечения пострадавших от нападения собак - Br61,46, что означает существенное расходование бюджетных средств и невозможность их взыскания с виновных.

По результатам проверки прокурор внес в Бобруйский горисполком представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, причины и условия, которые им способствовали. После этого местные исполнительные и распорядительные органы активизировали учет и отлов безнадзорных животных, привлечение к административной ответственности тех, кто нарушил правила. К дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц коммунальных предприятий Бобруйска.-0-