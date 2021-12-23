Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли и общественного питания

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Во время проверки прокуратура Бобруйска в ноябре 2021 года установила нарушения законодательства в деятельности организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Совместно с городским центром гигиены и эпидемиологии выявила факты некачественного предоставления услуг при реализации пищевой продукции", - отметили в службе информации.

На отдельных торговых объектах товары на прилавках не имели надлежащей маркировки, у продавцов не было медицинских справок о состоянии здоровья, на рабочих местах не были созданы условия для соблюдения личной гигиены. По требованию прокуратуры санитарная служба изъяла из обращения 587 кг недоброкачественной пищевой продукции, в связи с чем на пять должностных лиц и три юридических лица были наложены административные взыскания.

В некоторых магазинах допускались случаи необоснованного завышения цен на основные потребительские товары. "При этом должный контроль со стороны местных органов власти в этой сфере отсутствовал. Надлежащая работа с руководством этих заведений не проводилась, регулирование деятельности юридических лиц и предоставленное локальными актами право на проведение совещаний с представителями субъектов торговли и общественного питания не осуществлялись, - подчеркнули в прокуратуре. - Анализ оперативных данных показал, что на территории ряда организаций общественного питания и бытового обслуживания населения не обеспечена безопасность посетителей: в барах, кафе и ресторанах, а также вблизи них регулярно в ночное время фиксировались административные правонарушения и преступления".

С учетом характера выявленных недостатков и упущений прокуратура внесла председателю Бобруйского горисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства. Акт надзора был рассмотрен с участием представителей организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - приняты предметные меры для устранения изложенных нарушений и недопущения их в будущем.-0-