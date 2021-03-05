Прокуратура Брестской области проведет прямую линию по питанию в детсадах и школах

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5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области 10 марта проведет прямую линию по вопросам питания в учреждениях образования, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.
"Организация питания в учреждениях образования региона находится на особом контроле. Совместный мониторинг областных Комитета государственного контроля и прокуратуры выявил нарушения законодательства в этой сфере. Прокуратура намерена более пристально изучить ситуацию", - отметили в ведомстве.
Прямая линия по вопросам питания в учреждениях образования состоится 10 марта. Озвучить проблемы или задать вопросы по этой теме можно с 9.00 до 18.00 по телефонам в Бресте - 8 (0162) 27-86-67 или 27-86-23.-0-