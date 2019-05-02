Прокуратура Брестской области выявила на предприятиях ЖКХ недостатки при обращении с отходами

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области проверила выполнение требований об обращении с отходами на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства в 2017-2018 годах, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.
В регионе эксплуатируются 225 полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов. Эти объекты находятся на балансе служб ЖХК, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на деятельность, связанную с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду.
"Несмотря на принятые меры по организации сбора, заготовки и переработки вторичных материальных ресурсов, плановые задания в этой части по итогам работы в 2017-2018 годах не выполнены. Одна из причин - бессистемная сортировка на мини-полигонах ТКО без их надлежащего учета. Там же выявлены и несанкционированные размещения бытовых отходов, отсутствие обваловки и информационных указателей", - отметили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура внесла представление в областное управление ЖКХ, в котором потребовала повысить персональную ответственность руководителей предприятий за исполнение законодательства в природоохранной сфере, а также навести порядок в использовании земель и улучшить санитарное состояние прилегающих к полигонам территорий. "Во второй половине текущего года запланированы контрольные проверки извлечения вторичных материальных ресурсов на объектах захоронения ТКО", - добавили в прокуратуре Брестской области.-0-
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