Прокуратура Брестской области выявила нарушения при трудоустройстве людей с судимостью

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области на отдельных предприятиях выявили нарушения при трудоустройстве граждан с судимостью, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

В прокуратуре проанализировали причины ухудшения в регионе обстановки в сфере рецидивной преступности. Так, в этом году 40% зарегистрированных преступлений совершили ранее судимые лица - около 1,8 тыс. фактов. Их число по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличилось на 10%. "Основными причинами правонарушений прокуроры назвали отсутствие у ранее судимых постоянной работы с легальным источником дохода, вредные социальные связи и бытовые проблемы. Для благоприятного решения вопроса с трудоустройством в законодательстве предусмотрены гарантии, которые на местах не всегда выполнялись", - отметили в прокуратуре.

Во всех районах Брестской области забронировано определенное количество рабочих мест для людей с судимостью. Однако на практике только каждый пятый из них смог воспользоваться зарезервированной для него вакансией. Во время проверок выяснилось, что наниматели часто не хотели принимать на работу ранее судимых. Анализ данных о движении работников более чем на 60 предприятиях и организациях региона показал неединичные факты сокрытия кадровыми подразделениями от государственной службы занятости информации об имеющихся вакансиях. Такие нарушения выявлены в Бресте, Барановичах, Дрогичинском, Кобринском, Жабинковском и Столинском районах.

К виновным должностным лицам по инициативе прокуроров приняты меры реагирования.-0-