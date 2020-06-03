Прокуратура Гомеля помогла защитить права незаконно уволенного работника

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По апелляционному протесту прокуратуры Гомеля восстановлены трудовые права незаконно уволенного горожанина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Мужчина работал на частном предприятии с 2007 года. В январе текущего года наниматель предупредил его об установлении неполного рабочего времени. Гомельчанин отказался продолжить работу в новых условиях. Свою позицию изложил письменно. "В день, когда существенные условия труда должны были измениться, он не вышел на работу. Позднее наниматель уволил его за прогул", - рассказали в службе информации.

Гомельчанин обратился в суд Советского района с иском, чтобы изменить формулировку основания для увольнения, даты увольнения. Он также хотел взыскать причитающиеся ему суммы и компенсацию морального вреда. В марте суд отказал мужчине в удовлетворении его требований.

"Суд исходил из того, что в день предполагаемого изменения существенных условий труда мужчина не вышел на работу, несмотря на отсутствие приказа о его увольнении. При этом наниматель отказался от своих планов, и мужчина должен был продолжить работу", - отметили в прокуратуре.

Заместитель прокурора Гомеля в протесте просил суд апелляционной инстанции отменить решение райсуда и вынести новое об удовлетворении требований работника.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского облсуда протест прокуратуры и жалоба горожанина удовлетворены. Предыдущее решение отменено на основании отсутствия вины работника. "Он отказался работать в новых условиях труда и подлежал увольнению накануне таких изменений. Кроме того, его не уведомили о том, что существенные условия труда не будут изменяться", - уточнили в прокуратуре.

По делу вынесено новое решение об удовлетворении заявленных требований истца. Оно вступило в законную силу.-0-