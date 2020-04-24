Прокуратура Гомельской области проверила соблюдение на торговых объектах противоэпидемических требований

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области провела мониторинг, как исполняется в торговых объектах Гомеля законодательство о санитарно-противоэпидемических мероприятиях в период регистрации случаев СOVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Нормы законодательства соблюдали не везде. Прокуроры выявили нарушения на центральном рынке областного центра, в частных аптеках и некоторых магазинах. "Продавцы, реализуя товары покупателям, не имели средств индивидуальной защиты органов дыхания", - пояснили в службе информации.

В прокуратуре напомнили: постановлением Минздрава определено, что работники, занятые обслуживанием населения на промышленных предприятиях, транспортных организациях, объектах торговли и общественного питания, в сфере бытового обслуживания, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

По результатам мониторинга прокуратура направила в облисполком информационное письмо. Надзорные мероприятия продолжат.-0-