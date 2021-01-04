Прокуратура Гомельской области проверила соблюдение в регионе противоэпидемических требований

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области провели комплекс надзорных мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, профилактике распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

"Анализ эпидемиологической ситуации в ноябре-декабре 2020 года показал значительное число регистрируемых ежедневно в регионе фактов заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. В большинстве районов имели место нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также при выполнении санитарных норм и правил", - рассказали в прокуратуре.

Решением Гомельского облисполкома от 9 ноября 2020 года утвержден план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 среди населения Гомельской области, во исполнение которого введен обязательный масочный режим для населения при посещении объектов и организаций всех форм собственности. Как оказалось, в ряде районов установлены случаи несоблюдения масочного режима на объектах, непосредственно занятых обслуживанием населения.

В частности, этот режим игнорировали работники отделений почты и парикмахерских города Гомеля, продуктовых и хозяйственных магазинов города Добруша. Случаи нарушений зафиксированы и в учреждениях образования Добрушского, Светлогорского, Гомельского и Буда-Кошелевского районов.

По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей соответствующих организаций территориальные прокуроры внесли 5 представлений, вынесли 7 предписаний о незамедлительном устранении выявленных нарушений и обеспечении неукоснительного соблюдения закона в данной сфере.-0-