Прокуратура Гродненского района защитила жилищные права ребенка-сироты

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе прокуратура выявила нарушения законодательства о гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В прокуратуру обратилась директор Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Она, как законный представитель несовершеннолетнего, обжаловала решение Гродненского райисполкома о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий одного из воспитанников, который относился к детям сиротской категории.

Проведенная прокуратурой района проверка выявила нарушения законодательства о гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "В числе прочего оказалось, что в райисполкоме не создали постоянно действующую межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и определению возможности (невозможности) вселения в них детей. Такую комиссию образовали только по требованию прокуратуры", - рассказали в службе информации областной прокуратуры.

Обследование закрепленного за ребенком-сиротой помещения показало, что он не может вселиться и проживать здесь. По результатам рассмотрения представления прокуратуры Гродненский районный исполнительный комитет восстановил несовершеннолетнего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.-0-