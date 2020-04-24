Прокуратура Гродненской области инициировала допмеры по профилактике коронавируса на АЗС

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Прокуратура Гродненской области инициировала принятие дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции в сети АЗС региона. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Сотрудники Гродненской региональной таможни, ГАИ и филиала Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций по Гродненской области составили в отношении водителей-дальнобойщиков 357 протоколов за неисполнение требований мер по предотвращению завоза и распространения коронавируса. Транзитные перевозки должны осуществляться по определенным дорогам, остановка, стоянка и заправка авто разрешены лишь в определенных пунктах, перечисленных в постановлении Совмина.

Прокуратура Гродненской области предложила организациям, имеющим сеть заправок на территории области, разместить в видных местах информацию о том, что транзитному транспорту запрещено заправляться на АЗС, не включенных в перечень.

"Для минимизации угроз эпидемиологическому благополучию населения руководству предприятий по обеспечению нефтепродуктами предлагается оперативно разработать и внедрить алгоритм взаимодействия персонала АЗС с подразделениями филиала по Гродненской области Транспортной инспекции и ГАИ УВД Гродненского облисполкома", - отметили в прокуратуре Гродненской области.-0-