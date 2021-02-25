Прокуратура Гродненской области потребовала устранить санэпиднарушения в банковских отделениях

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области проверила исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, направленного на минимизацию распространения COVID-19, в подразделениях областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк" в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области

"В ходе проверки установлено, что в банковских отделениях не в полном объеме решены вопросы обеспечения оптимального режима работы сотрудников, а также безопасного обслуживания клиентов, включая разграничение их потока и недопущение скопления в очередях. Почти повсеместно посетители нарушали масочный режим и правила пребывания у контрольно-кассовых узлов, не соблюдали принцип социального дистанцирования. Нередко специалисты банковских учреждений обслуживали клиентов, у которых не было средств индивидуальной защиты", - рассказали в прокуратуре.

В некоторых отделениях граждане не могли воспользоваться дезинфецирующими средствами бесконтактно, поскольку емкости, в которых содержались антисептики, не имели помп-дозаторов. Режим работы ряда отделений не соответствовал общепринятым стандартам качества обслуживания населения и способствовал созданию очередей в кассы: время обеденного перерыва сотрудников совпадало с таковым у большей части граждан, которые обращались за оказанием банковских услуг.

Выявленные недостатки в работе могли повлечь негативные последствия для здоровья людей и создать предпосылки для обращений граждан с жалобами в вышестоящие инстанции, уверены в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура Гродненской области направила начальнику областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк" представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, другие выявленные упущения, а также принять дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции.-0-