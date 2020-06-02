2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе детсадов, сообщили БЕЛТА в службе информации ведомства.

Во время проверки установлено, что в некоторых детсадах не соблюдались санитарные и гигиенические нормативы, были вопросы и к безопасности территории. Например, в нескольких учреждениях в Ивьевском и Лидском районах, а также в Гродно и Волковыске пешеходные дорожки были с неровностями, трещинами и выбоинами. Порой это приводило к травмам среди детей. В некоторых садах использовали поврежденное игровое и спортивное оборудование. А в Свислочском районе по требованию прокурора устранили аварийную ситуацию: здесь в любой момент могли обрушиться элементы фасада здания Порозовских яслей-сада.

"Во многих садах не налажен пропускной режим. А в отдельные учреждения Волковысского и Кореличского районов детей зачисляли без медицинских справок о состоянии здоровья", - обратили внимание в прокуратуре. В Мостовском, Гродненском, Волковысском и Кореличском районах выявлены нарушения в организации подвоза детей.

По результатам проверки территориальные прокуроры вынесли три предписания и внесли в исполнительные комитеты 17 представлений. Прокуратура области внесла представление заместителю председателя Гродненского облисполкома. Исполнение актов надзора взято на контроль.-0-