Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе с обращениями граждан

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гродненской области проверили соблюдение местными исполнительными и распорядительными органами законодательства об обращениях граждан. Работа поставлена должным образом, но есть и нарушения, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В 2019 году в местные органы власти региона поступило более 14 тыс. обращений. По сравнению с 2018 годом их количество уменьшилось на 3,4%. Среди наиболее актуальных вопросов - ремонт и эксплуатация жилищного фонда, прокладка инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной застройки, оплата коммунальных услуг, земельные споры, строительство и содержание дорог. В большинстве случаев проверяемые органы и организации рассмотрели поступавшие заявления должным образом.

"Установлены и нарушения. В частности, не соблюдались сроки рассмотрения обращений, не полностью изучались доводы заявителей, было и невнимательное отношение к нуждам граждан", - отметили в прокуратуре региона. Людям порой отравляли неаргументированные ответы.

Особые нарекания прокуроров вызвала практика, когда вопросы заявителей "ставились на контроль". При этом нередко необходимого контроля не было и проблемы долгое время не решались.

Зафиксированы случаи невыполнения требований к ведению делопроизводства по обращениям граждан. Не всегда надлежащим образом работали порталы территориальных исполкомов, а также организаций, на которые возложены социально значимые функции.

"Выявлены факты, когда сотрудники исполкомов и подведомственных организаций оставляли без внимания доводы заявителей о ненадлежащем и несвоевременном выполнении ими своих обязанностей", - подчеркнули в прокуратуре региона.

По итогам проверки территориальные прокуроры внесли главам администраций Ленинского и Октябрьского районов Гродно, председателям районных исполкомов 18 представлений об устранении нарушений законодательства об обращениях граждан, а также способствовавших им причин и условий. Прокуратура Гродненской области подготовила соответствующее представление для Гродненского облисполкома.-0-