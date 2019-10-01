Прокуратура Гродненской области выявила упущения в работе оздоровительных лагерей

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры выявили упущения в организации работы оздоровительных лагерей, а также лагерей труда и отдыха. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В прокуратуре отметили, что надлежащий контроль за соблюдением законодательства организациями, у которых на балансе есть оздоровительные лагеря, в регионе был налажен не всегда.

Желая выполнить плановые показатели, многие учреждения образования организовали лагеря труда и отдыха и определили себя же принимающими организациями. В частности, на базе Ошмянского государственного профессионального аграрно-технического колледжа с 29 июля по 21 августа 2019 года действовал лагерь труда и отдыха. Дети трудились в столовой, на зерноскладе, прилегающей территории колледжа. "Трудовые или гражданско-правовые договоры с ними не заключали, в итоге причитавшееся им вознаграждение за труд они не получили. Фактически на базе колледжа функционировал не лагерь труда и отдыха, а оздоровительный лагерь без определенного направления деятельности", - отметили в службе информации прокуратуры области. Аналогичные нарушения выявлены и в некоторых учебных заведениях Сморгонского района.

Обратили внимание прокуроры и на ситуацию с травмированием в лагерях. Если в 2018 году в оздоровительный сезон за медицинской помощью обратились 11 детей, то в этом году помощь понадобилась уже 16 несовершеннолетним.

"Ослабили контроль за времяпрепровождением воспитанников в оздоровительном лагере "Берестовицкий". Подтверждением тому служат многочисленные факты травмирования, повлекшие в том числе госпитализацию детей", - отметили в службе информации прокуратуры. Аналогичные факты зафиксированы в оздоровительных лагерях Мостовского, Кореличского, Слонимского, Ошмянского и Вороновского районов.

Кроме того, летом выявлены недочеты в организации работы по ограничению доступа детей на потенциально опасные объекты. В частности, в Гродно беспрепятственно можно было попасть на полуразрушенные объекты нескольких бывших военных частей.

По результатам анализа прокуратура внесла представление в Гродненский облисполком. Особое внимание в акте надзора прокурорские работники обратили на необходимость изменения подходов к подбору и обучению кадров для воспитательно-оздоровительных учреждений.-0-