Прокуратура Гродно при проверке общежитий выявила нарушения законодательства

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно выявила нарушения законодательства при предоставлении жилых помещений в общежитиях, находящихся на балансе УЖРЭП Ленинского района в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Установлены многочисленные случаи, когда в общежития заселяли новых людей, а выбывшие не снимались с регистрационного учета.

"В одном из общежитий выявлены 50 лиц, которые были лишь зарегистрированы в комнатах, однако фактически там не проживали. В большинстве случаев договоры найма помещения с такими гражданами не заключали, плату за жилищно-коммунальные услуги им не начисляли", - сообщили в прокуратуре. При этом некоторые из якобы жильцов с членами своих семей состояли на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за проживания в общежитии.

Также установлено, что администрация Ленинского района Гродно ежегодно не уточняла данные о стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как результат, тех, кто утратил право быть в очереди на жилье, длительное время не снимали с учета.

По итогам проверки главе администрации района и руководителю УЖРЭП прокурор города внес представления об устранении выявленных нарушений.

Сейчас УЖРЭП обслуживает 18 общежитий, в которых зарегистрированы более 4,3 тыс. человек. После проверки проведена полная инвентаризация, выявлены 217 граждан, которые зарегистрированы, но не проживают в общежитиях.

По требованию прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд предъявлены исковые заявления о выселении девяти граждан. Еще 25 человек сняты с регистрации в общежитии в связи с регистрацией по фактическому месту жительства.-0-