Прокуратура и ГАИ Гродненской области проверили шумные машины и мотоциклы

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области прокуратура и ГАИ проверили шумные машины и мотоциклы, нарушителей предупредили. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области совместно с сотрудниками ГАИ проверила соблюдение водителями правил дорожного движения. Особое внимание было уделено проверке автомобилей и мотоциклов, в конструкцию которых были внесены не предусмотренные заводом-изготовителем изменения.

"Во время проверки прокуроры установили некоторых нарушителей спокойствия граждан. Это водители, которые переоборудовали глушители своих транспортных средств для усиления звука выхода отработанных газов из системы при движении. Как оказалось, ни у кого из них не было разрешения на допуск к участию в дорожном движении", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки прокуроры вынесли собственникам таких автомобилей предупреждения о недопустимости подобных нарушений в будущем, не привлекая их пока к административной ответственности. При этом сведения о них внесены в единую государственную базу данных о преступлениях и правонарушениях.-0-