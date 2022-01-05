Прокуратура Климовичского района переехала в новое здание

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое здание прокуратуры Климовичского района открылось сегодня по ул.Интернациональной в Климовичах. Торжественная церемония прошла сегодня с участием генерального прокурора Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Прокуратура Климовичского района с 1959 года находилась в здании, возведенном в 1956 году. Строительство нового объекта длилось шесть месяцев.

Новое здание представляет собой двухэтажное строение, оборудованное с учетом современных технологий. В нем созданы надлежащие условия для выполнения служебных обязанностей, есть помещение для личного приема граждан, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Выступая с приветственным словом перед коллегами и гостями, генпрокурор поблагодарил местные власти за серьезную помощь в финансировании работ на объекте. "В государстве многое делается для укрепления материально-технической базы организаций и предприятий, что является залогом производительного, комфортного и безопасного труда. Беларусь и ее жители вправе рассчитывать на то, что те, кто призван защищать интересы людей в различных сферах, будут выполнять свою работу по закону, совести, компетентно и качественно. И это в полной мере обеспечивают белорусские правоохранители, прокуроры и судьи", - подчеркнул Андрей Швед.

Во время церемонии руководитель надзорного ведомства вручил отличившимся прокурорским работникам почетные грамоты, благодарности и медали. Благодарственное письмо генпрокурора получил также начальник Костюковичской ПМК-260 за строительные работы, выполненные в срок и на высоком профессиональном уровне.-0-