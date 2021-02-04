Прокуратура, милиция и следователи Витебской области усилят борьбу с киберпреступлениями

4 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура, милиция и следователи Витебской области в 2021 году намерены усилить совместную работу по борьбе с киберпреступлениями, сообщил журналистам начальник управления Следственного комитета по Витебской области Павел Игнатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня прошло оперативное совещание УСК по Витебской области. В нем также приняли участие председатель СК Иван Носкевич, руководство прокуратуры региона, милиции, судебные эксперты. Были подведены итоги работы следственных подразделений в 2020 году.

В прошлом году в производстве следователей Витебщины находилось более 17 тыс. уголовных дел, из которых производство предварительного расследования окончено более чем по 5 тыс., из них порядка 4,1 тыс. дел передано для рассмотрения в суды.

По словам Павла Игнатова, в 2020 году сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности - убийств, причинений тяжких травм и изнасилований. Но остается актуальной тема киберпреступлений, в борьбе с мошенниками ведомства области усилят совместную работу. "Увеличилось количество случаев хищений денежных средств с использованием платежных банковских карт и социальных сетей. Так, в 2020 году зарегистрировано 2736 преступлений, что практически в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Этот вопрос затрагивался и на совещании. Вместе с начальником УВД и прокурором Витебской области много внимания уделили этой теме. Поручаться расследования подобных дел будут наиболее подготовленным следователям", - добавил начальник УСК по Витебской области.

После окончания совещания за хорошую работу наградили лучших следователей северного региона. Также были поощрены сотрудники, отличившиеся в служебной деятельности и достигшие высоких показателей в 2020 году.-0-