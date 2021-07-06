Прокуратура Минска опротестовала незаконные решения призывных комиссий

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска выявила нарушения в деятельности призывных комиссий районов и должностных лиц военных комиссариатов столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Совместно со специалистами Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Беларуси прокуроры проверили соблюдение требований законодательства при призыве граждан на военную службу за период с 2019 по 2020 год. Выявлено, что при определении степени годности к службе в армии некоторые призывники необоснованно признаны негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными к военной службе в военное время.

На незаконные решения призывных комиссий прокуратура города Минска принесла протесты, которые были удовлетворены.

Прокуратура также внесла в администрации Московского, Центрального, Октябрьского, Фрунзенского, Заводского районов города Минска и районные комиссариаты представления, в которых потребовала устранить нарушения законодательства о воинской обязанности и воинской службе.

Акты надзора рассмотрены, приняты меры к исправлению ситуации и исключению недостатков в дальнейшей работе.-0-