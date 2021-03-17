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17 марта 2021, 18:06

Прокуратура Минской области предложила допмеры по предупреждению гибели людей от внешних причин

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области предложила дополнительные меры по предупреждению гибели людей от внешних причин, сообщил БЕЛТА первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.

Он отметил, что такая необходимость вызвана тем, что количество случаев гибели по этим причинам существенно выросло. По итогам 2020 года впервые за последние пять лет на территории области этот показатель увеличился на 2,9%, в том числе в результате пожаров - на 22,3% и дорожно-транспортных происшествий - на 34,5%. Больше всего число погибших при пожарах увеличилось в Борисовском, Дзержинском, Солигорском, Воложинском и Любанском районах.

Среди основных причин пожаров в жилищах первый зампрокурора назвал неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств, электросетей и электрооборудования. Более половины погибших были в состоянии алкогольного опьянения. При этом условиями, которые способствовали возникновению пожаров, чаще всего являются невнимательность и пренебрежительное отношение к правилам пожарной безопасности, особенно со стороны одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, за которыми зимой не ухаживают постоянно родственники и социальные службы.

Для предотвращения негативных тенденций прокуратура Минской области направила территориальным прокурорам соответствующие указания. В них говорится о том, что необходимо принять дополнительные меры по обеспечению взаимодействия и повышению эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений, а также проводить действенный контроль за реализацией мероприятий по профилактике пожаров и гибели от них людей.

Также сообщается, что прокуратура в этом году запланировала надзорные мероприятия, которые позволят установить причины и условия, способствующие росту гибели людей в результате пожаров.

Что касается гибели в ДТП, существенный рост зафиксирован в Борисовском, Логойском, Клецком и Копыльском районах. Наибольшее число погибших в ДТП - на автодорогах Минского района. По вине водителей, не имеющих права управления, погибли 20 человек. При этом увеличилось число погибших по причине нетрезвого состояния водителей, по вине пешеходов, из-за нарушения правил проезда переходов.

В этой связи прокуратура области ориентировала территориальные органы ГАИ на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, а также потребовала обследовать дорожные сети, в том числе аварийные участки района (города), для приведения в соответствии с установленными нормами.

Органы прокуратуры и в дальнейшем будут уделять повышенное внимание работе субъектов профилактики по предупреждению гибели людей от внешних причин.-0-

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