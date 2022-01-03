Прокуратура Минской области усилит меры по предупреждению гибели людей на пожарах

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области предложила дополнительные меры по предупреждению гибели людей в результате пожаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
Подразделения МЧС и другие компетентные службы Минщины провели значительную работу в этом направлении: обследовали дома и квартиры, наладили приведение печей и электропроводки в соответствие с противопожарными требованиями, приняли ряд мер к людям, злоупотребляющим спиртным.
Вместе с тем по итогам января - ноября 2021 года в регионе выросло число пожаров: с 1341 до 1380, или на 2,9%. Причем самый высокий рост числа погибших в огне зафиксирован в Березинском, Вилейском, Пуховичском, Мядельском и Любанском районах.
Среди основных причин возгораний - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, несоблюдение правил устройства и эксплуатации электросетей, электрооборудования и печей.
При проверках прокуроры выявили отдельные нарушения в организации работы субъектов профилактики: не на должном уровне исполнялись запланированные мероприятия и некоторые поручения по линии пожарной безопасности в жилом секторе, не всегда эффективно проводились адресные проверки жилых помещений одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, других социально уязвимых категорий граждан.
Чтобы предупредить негативные тенденции, прокуратура Минской области направила территориальным прокурорам дополнительные указания для улучшения взаимодействия субъектов профилактики. Также необходимо будет усилить контроль за реализацией всех мероприятий, направленных на недопущение пожаров и гибели от них людей.
Прокуратура продолжит надзорные и координационные мероприятия в данном направлении.-0-