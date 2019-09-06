Прокуратура Минской области выявила нарушения в области защиты жилищных прав сирот

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области проверила эффективность работы государственных органов по соблюдению законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

Проверка проводилась в связи с увеличением в 2018 году и первом полугодии 2019-го количества обращений по данному вопросу. В результате прокуратурой установлены нарушения законодательства в деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений и организаций.

В отдельных регионах Минской области выявлены нарушения законодательства при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий из данной категории. Установлено, что в Борисовском, Копыльском, Логойском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Солигорском районах статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, присваивается как правило не на основании первоначальных документов, подтверждающих отсутствие попечения обоих или единственного родителя, а на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав. Соответственно, и на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по общему и отдельному спискам дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ставятся с момента вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, не все местные исполнительные и распорядительные органы при формировании бюджета на очередной финансовый год планируют средства для предоставления этой категории молодежи льготных кредитов и одноразовых субсидий, приобретения и строительства для них жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда.

"В Мядельском и Солигорском районах не на должном уровне находится контроль за целевым использованием жилых помещений социального пользования госжилфонда. Так, при посещении сотрудниками районных прокуратур отдельных квартир, выделенных молодежи данной категории, установлено, что в одной из них никто не проживает в течение более двух лет, а в другой проживает посторонний человек, не состоящий в родственных связях с нанимателем. При этом договор поднайма жилого помещения не заключался, а сам наниматель постоянно проживает в Минске", - отметили в прокуратуре.

В большинстве районов Минской области не организовано надлежащим образом (то есть два раза в год - в апреле и октябре) обследование жилых помещений государственного и частного жилищного фонда, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Имеют место нарушения при их вселении в закрепленные жилые помещения.

В целях устранения нарушений законодательства райгорпрокуроры Минской области внесли 11 представлений в местные исполнительные и распорядительные органы. Прокуратура Минской области внесла представление в Минский областной исполнительный комитет для его рассмотрения на внеочередном заседании координационного совета Миноблисполкома в формате видеоконференцсвязи с участием представителей прокуратуры.-0-