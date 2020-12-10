Прокуратура Могилева помогла защитить права ребенка с ослабленными физическими возможностями

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники прокуратуры Могилевской области помогли защитить права ребенка с ослабленными физическими возможностями. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Нашему сотруднику из СМИ стало известно о семье Д., в которой проживает ребенок-инвалид 2012 года рождения. Одинокая мать и мальчик ежедневно сталкивались с труднопреодолимым препятствием - высокими ступенями, которые ведут от двери подъезда к лифту", - отметили в службе информации.

Прокуратура Могилева провела проверку и установила, что несмотря на обращения законного представителя несовершеннолетнего в компетентные органы, вопрос об установке пандуса либо иного стационарного устройства для съезда инвалидной коляски в подъезде дома не разрешался несколько лет. Прокурор города Дмитрий Ленчевский направил в адрес Могилевского горисполкома представление, в котором потребовал устранить нарушения законодательства в сфере защиты прав и законных интересов инвалидов.

После рассмотрения акта надзора на лестничной площадке первого этажа в подъезде дома по улице Грюндвальской в Могилеве, где проживает ребенок-инвалид, установлен откидной металлический пандус.

"Кроме того, в ходе проверки прокуратура ориентировала органы исполнительной власти на более внимательное отношение к проблемам лиц с ограниченными возможностями, их адаптацию к современным условиям жизни, необходимость принятия дополнительных мер к защите их прав и законных интересов", - подчеркнули в службе информации.-0-