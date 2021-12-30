Прокуратура Могилевской области выявила нарушения в работе некоторых райветстанций

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области потребовали устранить нарушения законодательства о ветеринарном благополучии, сообщили БЕЛТА в службе информации регионального ведомства.

Прокуратура Могилевской области проанализировала работу районных ветеринарных станций по выполнению ими контрольных (надзорных) функций, а также обеспечению ветеринарного благополучия в регионе. Установлено, что в Бобруйском, Климовичском, Кировском и Хотимском районах санитарные учреждения самоустранились от реализации своих полномочий по линии ветеринарного надзора.

"В 2021 году ветстанциями не проводились мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, - уточнили в службе информации. - Специалисты учреждений длительное время не выявляли в хозяйствах имеющиеся системные нарушения ветеринарного законодательства, связанные с ненадлежащими условиями содержания и кормления крупного рогатого скота. При проведении указанных мероприятий ветеринарно-санитарные службы порой отходили от порядка их выполнения".

Райветстанции Глусского, Могилевского, Осиповичского и Славгородского районов не контролировали надлежащим образом реальное исполнение вынесенных предписаний и устранение вскрытых нарушений ветеринарных норм. Это делало их работу неэффективной, не предполагало фактическое искоренение нарушений.

В большинстве районов по инициативе ветеринарно-санитарных учреждений не возмещался материальный ущерб, причиненный непроизводительным выбытием сельхозживотных. Информация по фактам падежа крупного рогатого скота для дачи правовой оценки в правоохранительные органы и прокуратуру не направлялась.

Например, за январь - ноябрь 2021 года в организациях АПК Костюковичского района из-за бесхозяйственности пало 94 головы КРС. При этом райветстанция не инициировала взыскание вреда за падеж с виновных лиц и не направила информационные письма об этом руководителям аграрных предприятий.

Как показала проверка, органы ветеринарного надзора не использовали в полной мере предоставленные законодательством полномочия на составление протоколов по делам об административных правонарушениях и привлечение виновных к ответственности.

При очевидности нарушений профильных норм и правил, в том числе при реализации населению мяса вынужденно убитых животных, закладке кормов в бурты, райветстанции по собственной инициативе редко привлекали должностных лиц сельхозпредприятий к административной ответственности. В большинстве случаев за нарушения в сфере ветеринарии они привлекали виновных только по постановлениям прокуроров о поручении подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению.

К слову, при ведении административного процесса ветеринарно-санитарные службы допускали многочисленные нарушения его порядка. Как итог, прокуратура Могилевской области внесла первому заместителю председателя Могилевского облисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства о ветеринарном благополучии, а также способствовавших им причин и условий.-0-