Прокуратура: нарушения на объектах водного транспорта Могилевской области устранены

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасной эксплуатации судов внутреннего водного транспорта во время отстоя в межнавигационный период 2020 - 2021 годов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Как оказалось, в филиале РТУП "Белорусское речное пароходство" - речном порту Бобруйск не соблюдали требования профильных актов в части подготовки и постановки судов на отстой, а также правила технической эксплуатации их узлов и оборудования. В частности, отсутствовал план мероприятий по пожарной безопасности, остался без проверки сам пункт отстоя судов, не было определено количество вахтенных постов, не установлен соответствующий противопожарный режим.

"Выявлены недостатки и в работе караванной службы данного порта. Например, на пункте отстоя судов прокурору не смогли представить: план фактической расстановки судов, расписание действий караванной службы по пожарной тревоге, оперативный план пожаротушения в пункте ремонта, журналы учета огневых работ и инструктажа караванной службы, учета учений по борьбе с пожарами на караване, должностные инструкции лиц караванной службы, табель противопожарного имущества каравана. Подобная организация работы не позволит должным образом повысить уровень пожарной безопасности речных судов, может повлечь причинение вреда имуществу порта, жизни и здоровью работников", - отметили в прокуратуре.

Основным нарушением организационных и технических требований к эксплуатации судов со стороны экипажей прокуроры назвали то, что капитаны теплоходов, в частности "БТ-0146", не осматривали рулевые и якорные механизмы. Хотя это способно создать реальную опасность безопасности плавания, привести к отказу узлов и механизмов теплоходов. Аналогичные нарушения вскрыты в республиканском унитарном Днепро-Березинском предприятии водных путей, а также в филиале РТУП "Белорусское речное пароходство" - речном порте Могилев.

По итогам проверки Могилевский транспортный прокурор внес 3 представления об устранении нарушений в сфере эксплуатации судов внутреннего водного транспорта, а также причин и условий, которые им способствовали. После рассмотрения двух из них 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.-0-