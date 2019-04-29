Прокуратура нашла недостатки в работе организаций концерна "Брестмясомолпром"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области потребовала устранить недостатки в работе организаций концерна "Брестмясомолпром", сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
Проверялось, как организации исполняют законодательство о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, распоряжении собственностью и внешнеэкономической деятельности.
На отдельных предприятиях концерна выявлены нарушения. Они касались, как правило, ограничения прав добросовестных поставщиков во время процедур закупок, необеспечения конкуренции и прозрачности закупочного процесса, что порой влекло неэффективное использование собственных ресурсов. Также установлены факты непринятия исчерпывающих мер, чтобы избежать образования и нарастания просроченной дебиторской задолженности, повысить эффективность ее возврата в страну и исключить заключение договоров с контрагентами-должниками.
В порядке реагирования прокуратура внесла гендиректору ГО "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром" представление. В нем потребовала устранить упущения и недостатки, а также способствовавшие им причины и условия. Прокуратура инициировала привлечение виновных должностных лиц к административной и дисциплинарной ответственности. Рассмотрение акта надзора взято на контроль.-0-
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