Прокуратура помогла Брестскому электроламповому заводу сократить дебиторскую задолженность

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста помогла ОАО "Брестский электроламповый завод" в сокращении внешней дебиторской задолженности. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры.

Прокуратура в интересах завода направила в экономический суд Брестской области исковое заявление о взыскании с частной компании более 4,1 млн российских рублей задолженности. Дело в том, что в мае - июне 2021 года брестчане поставили свой товар, однако покупатель не выполнил условия заключенных договоров и не заплатил за продукцию. Это повлекло его неосновательное обогащение, а у белорусского предприятия образовалась просроченная внешняя дебиторская задолженность.

"Для урегулирования спора активно велась претензионная деятельность, которая не дала результата. В ходе досудебного сотрудничества Брестский электроламповый завод и ООО заключили соглашение о новации, что позволило российскому предприятию в полном объеме погасить задолженность путем поставки товара", - рассказали в прокуратуре.-0-