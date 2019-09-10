Прокуратура помогла минчанину в определении трудового стажа

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска помогла столичному жителю в определении трудового стажа и назначении ему пенсии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города.

Гражданское дело по заявлению мужчины об установлении факта получения им зарплаты в нескольких организациях рассматривалось судом района. Минчанин указал, что с 17 июля 1995 года по 12 мая 1997-го он работал водителем-экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Это подтверждалось записью в его трудовой книжке. Однако сведений о размере зарплаты не было, получить их во внесудебном порядке не удалось. Факт работы в этой организации был важен для определения трудового стажа и начисления пенсии.

Суд удовлетворил частично требования заявителя, при этом в установлении факта получения зарплаты в этом ООО ему отказано. Решение было принято на основании сведений главного управления юстиции Минского горисполкома, по которым информация о представительстве этого ООО в Едином государственном регистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси отсутствовала.

Изучая судебное решение, прокуратура района запросила дополнительные сведения об этой организации в территориальной инспекции МНС. Как оказалось, не было принято во внимание то, что наименование предприятия в трудовой книжке мужчины было указано по-белорусски, а его русскоязычная версия звучала и писалась иначе.

Полученные из инспекции МНС сведения подтвердили этот факт: ООО действительно состояло на налоговом учете в инспекции МНС по Советскому району Минска с 17 июля 1995 года, когда заявитель был принят на работу, до конца января 2000 года - даты ликвидации организации.

В связи с уточненными сведениями прокуратура принесла апелляционный протест. Мингорсуд согласился с доводами - решение суда первой инстанции отменено. По делу вынесено новое решение об удовлетворении требований заявителя, получавшего заработную плату.-0-