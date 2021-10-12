Прокуратура помогла защитить права крупного мясо-молочного предприятия Минской области

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области помогла защитить имущественные права крупного предприятия мясо-молочной промышленности региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Для защиты имущественных прав госпредприятия прокуратура предъявила в экономический суд два исковых заявления о взыскании с одного из ЧПТУП в пользу КУП "Миноблмясомолпром" задолженности на сумму Br1 млн.

С такой просьбой в прокуратуру с заявлением обратился генеральный директор КУП "Минскоблмясопром" - управляющая компания холдинга "Мясомолпром".

В ходе проверки установлено, что по заключенным в 2018 году договорам уступки права требования один из мясокомбинатов области передал заявителю право требования к ЧПТУП по обязательству об оплате ранее поставленной мясопродукции.

По условиям договора в адрес ЧПТУП были отгружены мясные изделия стоимостью Br1 млн. Однако покупатель свои обязательства не исполнил и товар не оплатил.

КУП "Миноблмясомолпром" неоднократно направляло в адрес должника письма о подтверждении исполнения обязательств и подписании актов сверки расчетов. Впоследствии предприятие подготовило претензию. Однако ЧПТУП на нее не ответило и продолжило игнорировать условия договора.

Экономический суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.-0-