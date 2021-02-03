Прокуратура помогла защитить права минчанина, которому незаконно отключили электроэнергию

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска помогла защитить права заявителя при выплате пенсии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуру поступили обращения мужчины, в которых он сообщал о невыплате ему пенсии, отключении электроэнергии и других вопросах. При изучении доводов выяснилось, что минчанину около трех лет не выплачивали пенсию по возрасту, причем он сам просил приостановить ее выплату.

Представители прокуратур города Минска и Октябрьского района столицы посетили пенсионера по месту жительства, разъяснили ему нормы законодательства. После этого визита территориальный орган социальной защиты населения получил от прокуроров ряд поручений. В ходе административной процедуры принято решение возобновить выплату пенсии и перечислить заявителю более Br15 тыс. за этот период времени.

Установлено также, что подача электроэнергии в жилое помещение мужчины прекращена из-за его задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. При проверке выяснилось, что такое решение было принято незаконно. Электроснабжение уже восстановлено.

В связи с обнаруженными нарушениями законодательства о порядке приостановления оказания услуги по электроснабжению прокуратура Октябрьского района Минска приняла меры реагирования - виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.-0-