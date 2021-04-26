Прокуратура помогла защитить права пенсионерки, квартиру которой выставили на торги

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска помогла пенсионерке установить факт ничтожности договора залога квартиры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура провела проверку по обращению женщины 1936 года рождения, в котором она просила помочь в оспаривании сделки. Выяснилось, что в территориальном органе принудительного исполнения ее квартира по улице Рафиева в Минске выставлена на торги. По ходатайству прокурора торги приостановили до принятия решения по обращению.

В прокуратуре пояснили, что квартира принадлежит женщине на правах собственности с 2004 года. В начале лета 2018 года ее внук попросил предоставить объект недвижимости в качестве залога для получения им денег. При этом уверил бабушку, что это формальность, а деньги он отдаст в установленный срок.

Поскольку мужчина как близкий родственник длительное время осуществлял уход за женщиной, между ними сложились доверительные отношения. Он убедил бабушку в том, что квартира в любом случае останется в ее собственности. Поэтому она заключила договор залога объекта недвижимости в счет обеспечения своевременного исполнения ее внуком денежных обязательств, который удостоверил нотариус.

При подписании оспариваемого договора пенсионерка в силу преклонного возраста, отсутствия юридического образования, значительных проблем со здоровьем, в том числе связанных со слухом, не осознавала в полной мере значения сделки, а также правовых последствий ее заключения.

В прокуратуре добавили, что по договору залога трехкомнатная квартира общей площадью 63.3 кв.м в Минске оценена в Br80 тыс., а это ниже ее средней стоимости на рынке недвижимости.

Исходя из интересов заявителя прокуратура Московского района Минска предъявила в суд исковое заявление о признании договора залога ввиду его заключения под влиянием обмана, а также его государственной регистрации недействительными.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу.-0-