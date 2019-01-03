Прокуратура помогла жительнице Брестской области восстановить нарушенные жилищные права

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура помогла жительнице Брестской области восстановиться на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации прокуратуры.

Один из исполкомов исключил из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий женщину, которая была зарегистрирована в общежитии. Причиной стало то, что она фактически не проживала по месту регистрации. Прокуроры изучили материалы и сделали вывод о необоснованности принятого решения. Факты, которые подтверждали бы непроживание женщины в общежитии по месту регистрации, не проверены должным образом. Компетентные органы не учли характер ее трудовой деятельности: из-за дежурств женщина периодически отсутствовала по месту проживания. В результате по протесту прокурора решение исполкома о снятии ее с учета нуждающейся в улучшении жилищных условий отменено.

В отдельных регионах выявлены случаи ненадлежащего учета граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии, незаконного предоставления таких помещений и пониженного контроля за их эксплуатацией. Были факты неэффективного расходования бюджетных средств на реализацию Госпрограммы устойчивого развития села на 2011-2015 годы, одно из основных мероприятий которой - строительство жилья для развития социальной сферы сельской местности.

По результатам проверки органы прокуратуры области внесли председателям городских и районных исполкомов представления, в которых потребовали устранить выявленные нарушения. Соответствующее представление внесено в Брестский облисполком.-0-