Прокуратура потребовала навести порядок при использовании сельхозземель в Витебской области

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура потребовала навести порядок в сфере использования сельскохозяйственных земель в Витебской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

По итогам проверок территориальные прокуроры региона внесли 12 представлений и предписаний, семь сотрудников организаций АПК привлечены к административной ответственности. "В актах надзора прокуроры потребовали навести порядок в сфере землепользования, поставили вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре, добавив, что о результатах проверочных мероприятий прокуратура проинформирует Витебский облисполком.

Что касается недостатков, прокуроры выявили неединичные факты неиспользования плодородных площадей: более 100 га сельскохозяйственных земель оказались незадействованы на момент проверки в Сенненском, Россонском, Полоцком и Шумилинском районах, всего по области таких земель более 800 га. При этом случаи, когда не принимались должные меры, чтобы исправить ситуацию, установлены в большинстве районов Витебщины.

Ни в одном из проверенных агропромышленных предприятий не разработаны предусмотренные законодательством проекты внутрихозяйственного землеустройства. Не во всех случаях в Глубокском, Сенненском и Поставском районах надлежаще велась агротехническая документация и учитывались используемые сельхозземли.

Также отмечается, что в течение последних пяти лет сельскохозяйственные земли выбывали из сельхозоборота, в том числе в связи с переходом под древесно-кустарниковую растительность. За 2016-2020 годы общая площадь сельскохозяйственных земель организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств в Витебской области уменьшилась на 65,9 тыс. га, из них пахотных - на 11,2 тыс. га, луговых - на 54,7 тыс. га. Общая площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью увеличилась на 36,5 тыс. га.-0-