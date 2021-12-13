Прокуратура потребовала навести порядок с неэксплуатируемыми авто в Витебске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура проверила соблюдение в Витебске законодательства о порядке сбора, хранения и утилизации неэксплуатируемого транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

По данным ведомства, в областном центре ненадлежащим образом организована работа местных служб по принудительному перемещению неэксплуатируемых авто, предъявлению исковых заявлений о признании их бесхозными и утилизации. "Значительное число неэксплуатируемых автомобилей на момент проверки стояли на придомовых территориях и стоянках центральных улиц города. При дефиците парковочных мест такой транспорт выявлен на стоянках у многоквартирных жилых домов по центральным проспектам города", - пояснили в службе информации.

Как уточняется, обеспокоенность надзорного органа вызвало и непринятие ответственными должностными лицами исчерпывающих мер для устранения недостатков, выявленных при аналогичной проверке в сентябре 2019 года. В частности, прокуроры вновь обнаружили факты волокиты при направлении извещений собственникам неэксплуатируемых авто.

По поручению прокуратуры Витебской области собственники двух авто добровольно переместили их. Еще две машины спецтехника ОАО "Витебскоблавтотранс" доставила на охраняемую стоянку.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла представление председателю Витебского горисполкома. После его рассмотрения допущенные нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура также потребовала от администраций районов Витебска систематически обследовать территорию города для выявления подобных авто.-0-