Прокуратура потребовала очистить парковки и дворы Витебска от брошенных автомобилей

11 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области проверила, как исполняется в Витебске законодательство, определяющее порядок сбора, хранения и утилизации неэксплуатируемых транспортных средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры области Дмитрий Кудрявцев.

Работа по выявлению неэксплуатируемых транспортных средств и поиску их собственников возложена на администрации районов Витебска совместно с "Зеленхозом". Во время проверки прокуроры установили факты ненадлежащего исполнения местной властью своих обязанностей.

"Деятельность администраций районов города по отношению к выявленным брошенным авто в некоторых случаях сводится лишь к направлению собственникам (владельцам) транспортных средств соответствующих извещений. Надлежащая работа по принудительному перемещению техники на охраняемую стоянку не налажена", - отметил Дмитрий Кудрявцев.

В этом году на территории Первомайского района выявили 25 неэксплуатируемых автомобилей. Несмотря на то, что их собственники в течение 30 дней не решили вопрос с брошенной техникой, местная администрация не принимала дальнейших мер. "Брошенки" оставались во дворах. Администрации районов Витебска в суды с исковыми заявлениями о взыскании затрат по принудительному перемещению и хранению транспортных средств не обращались.

Дмитрий Кудрявцев сказал, что решением горисполкома хранится неэксплуатируемая техника на автостоянке филиала "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс". На ней стоят почти 40 автомобилей, которые помещены туда были еще в 2009-2011 и 2013 годах. Дальнейшие шаги по высвобождению автостоянки и возмещению затрат по хранению машин не принимались.

"Несмотря на неоднократные обращения со стороны филиала "Городской электрический транспорт Витебска" в адрес глав администраций города, Витебского горисполкома, утилизация техники не проводилась. Наличие неэксплуатируемых автомобилей значительно снижает возможности и доходы организации от предоставления услуг автостоянки", - добавил прокурор.

По итогам проверки прокуратурой области внесено в горисполком представление и потребовано устранить нарушения и организовать своевременную очистку от брошенной техники территорию города. Заместители глав администраций районов и горисполкома привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-