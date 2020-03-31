Прокуратура потребовала пресечь торговлю в неустановленных местах в Гродно

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выявлены многочисленные факты нелегальной торговли возле стоянок транспортных средств и на территориях вблизи рынков и торговых объектов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В областном центре, как показала прокурорская проверка, созданы необходимые условия для продажи гражданами доброкачественной продукции на рынках. Для этого имеется достаточное количество мест. Организован и ежедневный контроль выполнения ветеринарных требований.

"Вместе с тем до настоящего времени администрации Ленинского и Октябрьского районов города не в полной мере решили вопросы с торговлей в неустановленных местах. Прокуроры выявили многочисленные факты нелегальной продажи различных товаров возле стоянок транспортных средств, на территориях вблизи рынков и торговых объектов по улицам Врублевского, Антонова, Полиграфистов и бульвару Ленинского комсомола", - рассказали в службе информации.

В этих местах продавались в том числе запрещенные к продаже товары: вяленое и сыровяленое мясо, рубленые мясные полуфабрикаты и другие, не доведенные до кулинарной готовности продукты из мяса домашнего изготовления. Употребление в пищу такой продукции могло привести к распространению инфекций и отравлений. В некоторых продуктах была обнаружена кишечная палочка.

"Для пресечения и предотвращения подобных случаев органы исполнительной власти не принимали исчерпывающих мер, не координировали надлежащим образом деятельность заинтересованных служб и организаций города. По этим причинам регулярно проводимые рейды рабочих групп не достигали желаемых результатов", - отметили в прокуратуре. В качестве подтверждения приводится пример несанкционированной торговли на стоянке рядом с городской поликлиникой №4. Работники прокуратуры установили, что женщина уже длительное время продавала здесь запрещенные товары, но к ответственности за это ее привлекли лишь один раз в 2016 году.

По результатам проверки прокурор Гродно внес председателю Гродненского горисполкома представление, в котором потребовал устранить причины и условия для нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, поставил вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.-0-