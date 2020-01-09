Прокуратура потребовала привести в порядок территорию аэродрома Каролино

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская транспортная прокуратура потребовала обеспечить безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации на временных аэродромах и посадочных площадках, расположенных на территории Гродненской области. Нарушения законодательства установлены на временном аэродроме Каролино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Так, в полосе воздушных подходов там выявлены искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Места их стоянок не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.

Как отметили в прокуратуре, эти нарушения создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей.

По предписанию гродненского транспортного прокурора филиал "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" принял меры к очистке территории аэродрома от потенциально опасных для посадки воздушных судов объектов, а также подготовке проектно-сметной документации по прокладке кабельной линии взамен воздушной. По требованию прокурора УП "Гроднооблгаз" провело дополнительные изыскания для модернизации системы молниезащиты.

Выполнение всех мероприятий по обеспечению безопасности полетов прокуратура взяла на контроль.

Временные аэродромы и посадочные площадки предназначены для выполнения полетов на воздушных судах взлетной массой до 5,7 тыс. кг (легкие, сверхлегкие воздушные суда, используемые в спортивных, учебно-тренировочных, обзорных целях, для охраны окружающей среды, патрулирования и др.).-0-