Прокуратура потребовала устранить нарушения в работе Минского областного управления ФСЗН

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия прокуратуры Минской области под председательством прокурора региона Олега Лаврухина провела заседание, темой которого стали нарушения в работе Минского областного управления Фонда социальной защиты населения и его территориальных подразделений при исполнении контрольных функций. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

Прокурорские проверки обнаружили проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН. "Наибольшие суммы задолженности по уплате обязательных страховых взносов зафиксированы у плательщиков Березинского, Борисовского, Вилейского, Крупского, Любанского, Минского, Мядельского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского, Узденского районов. Основные должники - сельскохозяйственные организации с долей государственной собственности, - отметили в прокуратуре. - Установлено, что предприятия и организации области выплачивали заработную плату без полной уплаты страховых взносов. При этом Минское областное управление ФСЗН и его территориальные подразделения не всегда обеспечивали сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам".

Судебные исполнители же несвоевременно принимали к должникам меры принудительного характера для погашения задолженности по обязательным страховым взносам и пене в бюджет фонда. В ряде случаев оставлены без внимания ходатайства взыскателей о наложении ареста на имущество должников.

Выявлены и проблемы при реализации права обратного требования к причинителям вреда. "Нередко территориальные органы ФСЗН Минской области вовсе не предъявляли иски о взыскании сумм выплаченных пособий и пенсий с виновных лиц в порядке регресса", - рассказали в прокуратуре.

По итогам заседания коллегия прокуратуры Минской области приняла решение, которым предусматриваются организационные мероприятия с закреплением ответственных лиц. Цель - повысить эффективность прокурорского надзора и деятельности госорганов в части исполнения законодательства о социальной защите населения, обеспечения прав граждан в сфере труда.-0-