Прокуратура предупредила активиста незарегистрированной организации о недопустимости нарушений

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно объявила официальное предупреждение активисту незарегистрированной организации о недопустимости нарушения закона. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В начале апреля 2021 года активист незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков Анджей Писальник в эфире польских радиостанций "Radio 24" и "Radio 4" высказал ряд суждений.

"Цель высказываний - возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности. Так, Анджей Писальник заявил, что в белорусских СМИ начата широкомасштабная пропаганда против Польши. И делается это для того, чтобы "создать образ поляков как людей второй категории". Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, "как было в сталинские времена". По мнению активиста, сбор правоохранительными органами сведений об учениках, проходящих обучение в общественных школах, - это форма устрашения учителей и учеников, а также намерение властей к дискредитации и дальнейшему отказу населения Беларуси от обучения польскому языку, истории и польскости в целом. Данные высказывания в средствах массовой информации заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды", - подчеркнули в прокуратуре.

Поскольку содержание публичных выступлений Анджея Писальника противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму, прокурор Гродно объявил ему официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона.-0-