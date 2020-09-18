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18 сентября 2020, 09:37

Прокуратура приняла комплекс мер по стабилизации обстановки в Минске

Минск. Фото из архива
Минск. Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании поступивших данных, в том числе из СМИ, столичные прокурорские работники приняли меры для укрепления общественного порядка и усиления необходимых векторов надзора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации городской прокуратуры.

В частности, организовано взыскание затрат, связанных с демонтажем незаконно размещенных элементов, а также привлечение к административной ответственности виновных в нарушении правил пользования жилыми помещениями, норм пожарной безопасности, требований законодательства в сфере архитектурной и строительной деятельности.

Так, территориальные подразделения МЧС 87 раз выезжали для снятия размещенных на зданиях конструкций, не предусмотренных проектной документацией, которые нарушали архитектурно-планировочные решения и создавали угрозу безопасности граждан. За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст.23.56 КоАП привлечены 11 физических и 26 юридических лиц. Приняты меры к взысканию с виновных затрат, которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности.

Также ведется упреждение возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей. В связи с этим прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений.

Одновременно организованы проверки в отношении граждан, которые призывали к незаконным действиям. Например, прокуратура Московского района столицы провела проверку в отношении старшего преподавателя БГУ, которая призывала работников и студентов принять участие в забастовке. При этом целью такой забастовки не было разрешение коллективного трудового спора. Среди прочего педагог подала и петицию с политическими требованиями, разместила в одной из групп Telegram публичные призывы к организации и проведению несанкционированного пикетирования. По поручению прокуратуры в отношении преподавателя начат административный процесс по ст.23.34 КоАП. Впоследствии постановлением суда на нее наложено взыскание в виде ареста на 15 суток.

В то же время начальнику УВД администрации Московского района Минска поручено провести проверку по факту размещения в интернете угроз в отношении других работников вуза. Проверка взята на контроль.

При мониторинге видеохостинга YouTube на одном из каналов выявлено видео, в котором гражданин призывал членов территориальных избирательных комиссий и наблюдателей отказаться от работы во время электоральной кампании. В том же видеоролике мужчина распространил недостоверные сведения о членах участковой избирательной комиссии одного из участков для голосования. Прокуратура объявила ему официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства. Об этом уведомили и Министерство информации, которое вынесло ему письменное требование об устранении нарушений.

Кроме того, изучена ситуация в учреждениях образования страны. Прокуроры столичного региона уже провели 90 бесед с учащимися, студентами и преподавательским составом профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведений, школ. Организовали встречи с трудовыми коллективами и студентами Белорусского государственного университета, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского института правоведения, Белорусской государственной академии музыки, Института современных знаний имени Широкова, Частного института управления и предпринимательства, Минского государственного политехнического колледжа и др.

С участием прокурорских работников прошли и заседания комиссий по делам несовершеннолетних, где рассматривались материалы в отношении подростков и их родителей, принявших участие в несанкционированных митингах.

Начата работа по установлению тех родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми. Столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы об этих фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии.

Активизирована работа с гражданами в СМИ, интернете, в том числе на сайтах администраций районов, чтобы разъяснить им правовые нормы, снизить социальную напряженность, предупредить возможные противоправные действия.-0-

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