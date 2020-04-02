Прокуратура проводит проверку информации, которую разместила в соцсети жительница Витебска

2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области проводит проверку информации, размещенной во "ВКонтакте" врачом городской клинической больницы скорой медицинской помощи Натальей Ларионовой о якобы имеющих фактах фальсификации сведений по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаваемых во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

"При этом установлено, что Наталья Ларионова по роду своей деятельности является врачом лабораторной диагностики и не располагает доступом к информации, направляемой в ВОЗ. Более того, не представляет, кто и как это делает. Также она не владеет эпидемиологической обстановкой как в целом по Беларуси, так и по северному региону", - отметили в областной прокуратуре.-0-