Прокуратура Столинского района помогла инвалиду получить деньги на ремонт крыши

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Столинского района помогла женщине-инвалиду получить деньги, чтобы отремонтировать крышу дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Со своей проблемой жительница рабочего поселка Речица обратилась к прокурору Столинского района Дмитрию Позняку. Инвалид II группы рассказала, что в доме протекает крыша. Из-за финансовых сложностей женщина не могла самостоятельно отремонтировать кровлю, поэтому обратилась за материальной помощью в райисполком. Ответ был отрицательным.

Прокуратура разобралась в ситуации. "Женщина подала заявление о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде единовременного пособия на ремонт крыши. Приложила необходимые документы. По результатам обследования условий ее проживания был составлен акт, подтвердивший нужду в ремонте кровли. Вместе с тем по решению профильной комиссии райисполкома в выделении средств заявительнице отказали. Аргументация: ее сын в этом году получал матпомощь на бытовые нужды из Фонда социальной защиты населения", - рассказали подробности в прокуратуре.

Такое основание для отказа в предоставлении адресной социальной помощи не предусмотрено законом. Прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений. После повторного рассмотрения вопроса сельчанке оказана необходимая помощь.-0-