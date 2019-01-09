Прокуратура требует разработать план борьбы с канадским золотарником в Волковысском районе

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Волковысского района потребовала принять меры по борьбе с опасным инвазивным растением - канадским золотарником. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокурор Волковысского района внес представление в Волковысский райисполком, в котором потребовал разработать и утвердить план мероприятий по регулированию распространения и численности канадского золотарника, предусмотреть в районном бюджете на 2019 год расходы на борьбу с инвазивным растением.

В начале 2018 года прокуратура Волковысского района выявила на территории Гнезновского сельского совета неиспользуемые приусадебные участки, на которых среди других сорняков рос золотарник. Тогда сельисполкому поручили незамедлительно навести порядок на земле, однако эта работа не была выполнена.

"Золотарник стремительно распространился по всей территории района. Значительные очаги его произрастания установлены в Субочском, Гнезновском и Подороском сельсоветах. Занятая растением площадь увеличилась с 1,6 до 50 га", - отмечается в сообщении прокуратуры. Особую озабоченность вызвало появление золотарника в урочище Костевичи. Здесь земельные участки, ранее использовавшиеся как садовые, полностью покрыты растением.

Прокуроры отмечают, что местные исполнительные и распорядительные органы недооценили сложившуюся ситуацию, не приняли должных мер по приведению в надлежащее санитарное состояние пустующих земельных участков и вовлечению их в сельскохозяйственный либо лесохозяйственный оборот. В районе отсутствовали перечень участков земель, на которых произрастало опасное инвазивное растение, и план мероприятий по его уничтожению, не выделялись деньги на борьбу с ним.

Неконтролируемое распространение растения может привести к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем других растений. Проникновение золотарника в лес может повлечь потерю естественной растительности и негативно сказаться на питании животных, нанести значительный урон природе, лесному и сельскому хозяйству.-0-