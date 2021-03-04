Прокуратура в интересах детской поликлиники предъявила иск о прекращении аренды неиспользуемых помещений

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила к хоспису иск о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В прокуратуру областного центра поступило обращение детской поликлиники №2 Гродно, три кабинета которой по договору аренды занимает благотворительная организация "Гродненский детский хоспис".

"Выяснилось, что в мае 2020 года организация самовольно, без оформления дополнительного соглашения, заняла помещения общего пользования лечебного учреждения - вестибюль с коридором, в которых организовала швейное производство. Однако уже почти 4 месяца сотрудники хосписа в здании детской поликлиники не работают. Ранее использованные ими помещения закрыты и арендодателю не сданы", - рассказали в прокуратуре.

В 2020 году учреждению здравоохранения необходимо было выполнять мероприятия по недопущению распространения COVID-19. В том числе обязательно оборудовать отдельный входа в здание поликлиники, обеспечить медработников дополнительными изолированными помещениями и отдельными шлюзами для разделения потоков персонала и пациентов. Без помещений, переданных в аренду детскому хоспису, сделать это было невозможно.

"Руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Получить согласие второй стороны не удалось", - отметили в прокуратуре. В связи с этим прокуратура Гродно направила руководству детского хосписа предложение о досудебном урегулировании спора и добровольном освобождении арендуемых и самовольно занятых помещений детской поликлиники. После отказа в экономический суд Гродненской области предъявлено соответствующее исковое заявление.

В прокуратуре также сообщили, что в отношении директора хосписа 1 декабря 2020 года по факту хищения имущества общественной организации возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК. В настоящее время директор скрывается от органов предварительного расследования и находится за пределами Беларуси.-0-