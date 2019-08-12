Прокуратура Витебской области предлагает усилить работу по выявлению опасных для детей объектов

12 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области предлагает органам профилактики усилить работу по выявлению опасных для детей объектов и внесению таких мест в соответствующие паспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Витебской области Антон Волков.

"Ранее считалось, что травматизм детей от внешних причин (на пожаре, воде, при обрушении грунта в карьерах, падении с высоты, отравлении угарным газом, в ДТП) - это в основном проблема родителей, которые не смогли объяснить детям, как вести себя в различных ситуациях, либо просто стечение обстоятельств. Но постепенно органы профилактики пришли к тому, что безопасность несовершеннолетних - забота не только семьи, но и общества, государства", - отметил Антон Волков.

По его словам, в 2015 году прокуратура области начала серьезно заниматься вопросами профилактики гибели детей и травматизма от внешних причин. Было решено создать единый список потенциально опасных объектов для детей, находящихся в населенных пунктах или около них. В такие места направляются специальные комиссии. "Цель таких рейдов - выявлять опасные объекты, проверять, есть ли у них хозяин, и приводить в безопасное состояние. В их числе - карьеры, стройки, заброшенные дома, водонапорные башни, фермы, частные сажалки. Если хозяина объектов не находят, то их нужно закрывать или ликвидировать. Сейчас работа по выявлению небезопасных для детей мест систематизирована, но ее нужно усилить и сделать акцент на частные водоемы", - подчеркнул старший помощник прокурора области.

Также Антон Волков акцентировал внимание на том, что родители не должны забывать о некоторых пунктах ПДД - отпускать детей кататься на велосипеде без сопровождения взрослых запрещено.

Благодаря работе всех заинтересованных ведомств в регионе сокращается количество трагедий с участием детей. Так, если в 2014-2016 годах в регионе погибали 30-35 несовершеннолетних в год, то за семь месяцев нынешнего года зафиксировано 10 случаев.

В Витебской области проживают более 210 тыс. детей.-0-