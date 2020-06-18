Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области провела проверку эффективности взаимодействия правоохранительных и других государственных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления и обеспечению социальной реабилитации наркозависимых, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о профилактике преступлений и иных правонарушений Наталья Колпакова.

Несмотря на проделанную в этом направлении работу, снижение по области количества уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков (с 424 в 2018 году до 383 в 2019-м) все еще активно распространяются как растительные, так и синтетические виды наркотиков. "Преступники разрабатывают и используют новые способы и схемы их распространения, в том числе через интернет. Об актуальности проблемы свидетельствует и возросшее количество лиц, потребление которыми наркотических средств привело к вредным последствиям (с 408 в 2018 году до 419 в 2019-м)", - отметила Наталья Колпакова.

В регионе выявлен ряд недостатков в работе субъектов профилактики. В некоторых районах Витебской области работа ограничивается информационными акциями, не всегда учитывается специфика региона (состояние криминогенной обстановки, иные статистические данные), что свидетельствует о формальном подходе к организации такой работы. "Также есть определенные недостатки в работе наркологических служб по взаимодействию с органами внутренних дел по доставлению в учреждения здравоохранения людей, состоящих на учете и уклоняющихся от явки к врачу-наркологу. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие в областном центре кабинета по программе метадоновой заместительной терапии. Хотя в программе заместительной терапии в 2019 году приняли участие 12 наркоманов из Витебска, которым ежедневно приходится ездить в Полоцк для получения препарата", - добавила старший помощник прокурора области.

По итогам проверок приняты дополнительные меры для повышения эффективности профилактической работы в сфере борьбы с наркоманией. Прокуратура потребовала улучшить работу субъектов, реализация поставленных задач взята на контроль.-0-