Прокуратура Витебской области устранила нарушения в сфере контроля за строительством домов

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области проверили реализацию местными исполкомами полномочий в сфере контроля за строительством многоквартирных жилых домов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Во время анализа вопросов, связанных с приостановлением возведения многоэтажек, прокуроры установили затягивание сроков. "В 2020 году строительство многоквартирных домов в регионе приостанавливали 47 раз на 27 объектах. Основными причинами названы недостаток финансирования, в том числе из-за неукомплектованности объектов дольщиками (по объектам долевого строительства), а также нехватка производственных мощностей. Вместе с тем выявлены случаи, когда работы приостанавливались по основаниям, не предусмотренным законодательством: на ряде объектов тому мешала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Местные исполкомы также оставили без должной оценки факты остановки строительства, когда заказчик своими действиями совершил административное правонарушение", - рассказали в областной прокуратуре.

В Миорах и Витебске без внимания местных властей остались ситуации, в которых застройщики фактически скрыли необходимость консервации объектов - неоднократно и непрерывно приостанавливали строительство. Применяемые меры контроля, в том числе со стороны облисполкома, были формальными и не дали результата. В частности, не предполагали должного анализа причин превышения сроков строительства и финансового положения застройщиков, не определяли конкретных шагов для исправления ситуации. В итоге застройщики и подрядчики в вопросах строительства предоставлены сами себе, а исполкомы без работы на упреждение образования долгостроев включались в решение этих вопросов только после констатации проблем.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский облисполком, в котором потребовала устранить вскрытые нарушения законодательства, обеспечить надлежащую реализацию контрольных функций, исключить формализм в работе. Также нужно будет наладить эффективное взаимодействие местных исполкомов с инспекцией Госстройнадзора по региону.

Акт надзора рассмотрен на заседании коллегии комитета по архитектуре и строительству облисполкома с участием начальника отдела областной прокуратуры. Уже налажены сбор необходимой информации и мониторинг ситуации в жилищно-строительной сфере с принятием мер реагирования, даны поручения заказчикам.-0-