Прокуратура Витебской области выявила формализм и нарушения в охране исторического наследия

24 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области проверила состояние памятников историко-культурного наследия региона. Результаты проверки показали, что не все они находятся в должном состоянии, проблемы не решаются надлежащим образом длительное время, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области Елена Козлова.

Вызывает озабоченность ненадлежащее состояние ряда объектов историко-культурного наследия, которые со временем могут разрушиться. Из-за аварийности отдельных конструкций нахождение возле них не всегда безопасно. "Имеют место случаи непринятия владельцами историко-культурных ценностей должных мер для обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, которые не требуют значительных материальных затрат", - отметила Елена Козлова.

Не всеми владельцами и землепользователями, на землях которых находятся историко-культурные ценности, своевременно были подписаны охранные обязательства. Иногда не оформлялись необходимые документы, отсутствовали охранные доски на объектах.

Проблемным остается вопрос разработки проектной документации зон охраны историко-культурных ценностей, что не позволяет в случае необходимости установить ограничения во время строительных и иных работ. Не везде созданы общественные наблюдательные комиссии по охране наследия.

"Сложившаяся ситуация в сфере охраны историко-культурного наследия является следствием не только объективных причин (включая отсутствие надлежащего финансирования), но и результатом упущений в деятельности местных исполкомов и их подразделений. В том числе недостаточной активности по привлечению денег на сохранение исторического наследия, принятию мер реагирования на выявляемые нарушения законодательства", - сказала старший помощник прокурора.

В большинстве случаев при выявлении нарушений должностные лица ограничиваются направлением виновным соответствующих писем и не всегда контролируют их выполнение.

По итогам проверки прокуроры внесли 19 актов надзора, подготовлено представление в Витебский облисполком, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Витебской области находится более 35 неиспользуемых объектов наследия. Свыше 30 - в неудовлетворительном состоянии, из них около 20 руинировано.-0-