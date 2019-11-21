Прокуратура Витебской области выявила нарушения в работе правоохранителей

21 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила факты нарушений в работе районных отделов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

В некоторых случаях совершению преступлений способствовали непрофессиональные действия сотрудников ОВД при обращении жертв непосредственно к ним незадолго до трагедий. Такие случаи имели место в Оршанском и Первомайском районах Витебска. Иногда правонарушителей своевременно не направляли в ЛТП.

"Не во всех регионах в текущем году правоохранительными органами проводилась должная работа по возбуждению уголовных дел превентивной направленности. Неэффективно отделами внутренних дел используются полномочия по применению защитного предписания. Требует активизации работа по ограничению в дееспособности лиц, которые своим пьянством ставят семьи в сложное материальное положение", - добавили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве обратили внимание на необходимость улучшить работу общественных пунктов охраны правопорядка. Системные нарушения в их работе были в Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Глубокском, Ушачском, Толочинском, Поставском районах, Витебске и Новополоцке.-0-