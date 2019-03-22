Прокуратура выявила нарушения использования средств инновационного фонда Могилевского облисполкома

22 марта, Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области провела проверку ряда организаций по исполнению законодательства при использовании средств инновационного фонда Могилевского облисполкома, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Александр Котляр.

Несмотря на истечение сроков реализации инновационных проектов, большинство организаций (6 из 14) не выполнили в полной мере обязательства, послужившие основанием для выделения бюджетных средств. Отдельными организациями приобретенное за счет средств инновационного фонда Могилевского облисполкома технологическое оборудование не введено в эксплуатацию или сделано это несвоевременно. Некоторыми получателями бюджетных средств допущены нарушения требований законодательства о государственных закупках товаров при проведении процедуры закупки технологического оборудования.

В ходе проверки установлены факты неосуществления выпуска новой продукции на технологическом оборудовании, приобретенном за средства инновационного фонда Могилевского облисполкома, что свидетельствует об их неэффективном использовании. Так, из-за того, что не было введено в строй производство теплоизоляционных и стеновых изделий на основе вспененного жидкого стекла решением экономического суда Могилевской области удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с ОАО "ПМК-83 Водстрой" в пользу облисполкома неэффективно использованных средств местного инновационного фонда в сумме Вr638,6 тыс.

По результатам проверки прокуратурой области в Могилевский облисполком было внесено представление об устранении нарушений законодательства при использовании средств инновационного фонда, в котором в том числе предложено принять меры по взысканию с организаций неэффективно использованных ими бюджетных средств.-0-